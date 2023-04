Mode et réseaux sociaux : la fin de la lune de miel ?

Ce n'est pas tout. Certaines marques de mode ont également dû faire face à des polémiques qui ont entaché leur image. L'un des cas les plus récents concerne justement Balenciaga, qui a fait un bad buzz monumental après avoir diffusé une campagne mettant en scène des enfants avec des accessoires connotés sexuellement.

Et ce n'est pas la seule, puisque le géant suédois H&M a de son côté fait les frais de la colère de Justin Bieber après avoir commercialisé une collection à son effigie.

Le chanteur, qui n'aurait pas approuvé ces produits, les a comparés à "des déchets" et "de la camelote" dans une story Instagram…

Des propos vus - a minima - par ses 280 millions de followers, qui n'ont sans doute pas été bénéfiques à l'enseigne.

Certaines marques ont vu le vent tourner bien avant les premières polémiques. C'est le cas de la marque Lush dans le secteur de la beauté, qui a quitté les réseaux sociaux pour préserver "la santé mentale" de ses abonnés mais aussi de la maison de luxe Bottega Veneta dans la mode.

De son côté, l'enseigne de prêt-à-porter Don’t Call Me Jennyfer a lancé au début de l'année sa propre application immersive, basée sur le concept d'un réseau social, avec du contenu, des promotions, du cashback et bien évidemment la possibilité d'acheter des produits. Un média personnel et sur mesure, voilà un concept qui pourrait inspirer plus d'une marque à une époque où les consommateurs recherchent une expérience shopping personnalisée.