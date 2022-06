Mode dans le metaverse : l'école de mode ESMOD ouvre avec sa première classe Meta-Wear

ESMOD, la plus ancienne école de mode au monde, proposera dès la rentrée prochaine une classe Meta-Wear dédiée à la création de mode digitale. Véronique Beaumont, sa directrice générale, nous explique en quoi cette formation est indispensable pour les prochaines générations de créateurs, qui pourront désormais jongler entre artisanat, savoir-faire et nouvelles technologies. De quoi dessiner les contours du futur de la mode.

Pourquoi ouvrir cette classe Meta-Wear dédiée à la création de mode digitale ?

Il était important de répondre aux attentes de la nouvelle génération d'étudiants mais aussi de s'adapter aux évolutions du secteur de la mode. Nous avons mené des recherches sur cette question et nous nous sommes rendu compte qu'il était important de renforcer nos formations sur les logiciels digitaux. Ce n'est pas totalement nouveau car nous avions déjà un partenariat avec Lectra pour des formations qui touchaient plutôt au modélisme et au développement produit, dont tout ce qui tourne autour de la fabrication, et faisions déjà des essais sur le logiciel Clo3D, qui permet d'avoir un avatar numérique. Nous avons dans un premier temps décidé de développer ces formations Clo3D, puis le metaverse a fait son apparition… Un de nos intervenants, Fabrice Jonas, fondateur de MyFashionTech, nous a conseillé d'aller plus loin et d'offrir des vraies classes pour se former à ces nouvelles évolutions. On est vraiment dans une démarche d'adaptabilité aux nouveaux métiers du metaverse mais tout en gardant ce respect de la tradition et du savoir-faire, qui sont fondamentaux dans la mode.

Est-ce qu'il s'agira uniquement d'apprendre à créer de la mode digitale ?

Il y aura évidemment de la création de produits mais aussi une approche sur tout l'environnement NFT et cryptomonnaie. Il s'agira toutefois toujours de pousser l'aspect physique. Nous pensons vraiment que ces nouveaux mondes virtuels vont essentiellement servir à mettre en valeur les produits plus classiques des marques. Il y a un aspect marketing évident et cela tombe bien car nous cherchons à répondre aux attentes d'une nouvelle génération, qui se veut hybride. Elle ne veut plus seulement être qualifiée d'artisane mais aussi d'entrepreneure. C'est une génération qui veut entreprendre de plus en plus tôt.

A qui s'adresse cette nouvelle formation ?

La classe Meta-Wear s'adressera aux étudiants de deuxième année car on tient absolument à garder l'apprentissage des fondamentaux physiques en première année. C'est un aménagement de notre pédagogie entre l'apprentissage traditionnel historique d'ESMOD sur des méthodes de créativité et de technique, et la pratique digitale. Dès septembre prochain, cette nouvelle formation concernera deux classes de deuxième année mais les étudiants suivront bien évidemment toujours en parallèle le programme classique. Et nous irons même un peu plus loin pour les former sur de nouveaux métiers. Nous voulons leur permettre de travailler dans d'autres secteurs comme le gaming car cela correspond à la demande des recruteurs sur de nouveaux profils de metaverse designers ou de costumiers digitaux, par exemple.