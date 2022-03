Haut lieu du glamour, la cérémonie des Oscars n'a jamais, ou très rarement, fait preuve d'excentricités en matière de mode, faisant la part belle aux robes imposantes ou ultra sophistiquées, déclinées dans des couleurs neutres la plupart du temps, les stars réservant leurs tenues les plus extravagantes pour la traditionnelle Oscar Party de Vanity Fair qui suit la remise des Prix.

Enfin ça, c'était avant ! Cette année, le gotha hollywoodien s'est passé le mot pour en mettre plein la vue et faire fi - dans la mesure du raisonnable, of course - des conventions. Place à la couleur, au bodycon, et à des tenues plus casual pour certaines… Un véritable condensé des tendances fortes du moment.