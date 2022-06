Mode : 3 gestes simples à adopter pendant la canicule.

Lorsqu’il fait chaud, on se tourne généralement vers des vêtements plus classiques, voire intemporels. Il est donc primordial de miser sur des accessoires.

Porter ses bijoux en accumulation est un must l’été et ils ne sont pas une entrave en cas de canicule, donc osez sans modération.

D’autres accessoires comme les lunettes de soleil et les chapeaux ont une double utilité : ils protègent du soleil tout en apportant du caractère à votre look. Côté lunettes de soleil, l’été 2022 fait la part belle aux montures mini ou au contraire, maxi, avec des formes ovales, papillon, œil de chat ou type masques, ultra colorées. Pour se couvrir la tête, on mise à fond sur les chapeaux de paille à large bord, très chic et tendance. Ou sur le bob, toujours tendance.