Modave, un exemple d’une commune sur la voie de la décarbonation

Réduire ses émissions carbone, c’est important pour lutter contre le réchauffement climatique. Ça l’est évidemment aussi pour réduire sa facture d’énergie. Or, on le sait, les coûts de l’énergie flambent.

Décarboner, des citoyens et des entreprises s’en préoccupent, des communes aussi. Modave est un bon exemple. Cette commune rurale d’un peu plus de 4000 habitants est déjà bien engagée dans la transition énergétique et la réduction des gaz à effet de serre et elle ne manque pas de projets.

"Le premier exemple frappant est évidemment la création de la coopérative citoyenne pour notre éolienne.", explique Eric Thomas, le bourgmestre de Modave, "Depuis qu’elle fonctionne, en juin 2018, nous en sommes actuellement à 9764 tonnes de CO2 économisées. Depuis lors, on a multiplié les projets. L’éclairage a été remplacé dans la plupart des bâtiments communaux, éclairage LED, évidemment. On a un tout gros projet pour le bâtiment du CPAS, bâtiment le plus énergivore de la commune : isolation, isolation de la toiture, nouveaux châssis, une nouvelle chaudière à pellets. La chaudière de l’administration communale va être remplacée, une chaudière à pellets également. Ces deux projets-là vont bénéficier de subsides. Nous avons depuis des années des panneaux photovoltaïques. Enfin, nous répondons à l’appel à projets lancé par la Région wallonne pour rénover les infrastructures sportives. Au complexe sportif, on envisage de renforcer la structure d’un des deux versants de la toiture pour y installer des panneaux photovoltaïques. On va installer une nouvelle chaudière en plus. Enfin, nous avons deux terrains de football et nous allons renforcer le nombre de pylônes et installer un éclairage LED."

Un tel engagement d’une commune peut avoir valeur d’exemple pour les citoyens. "Je pense qu’effectivement à partir du moment où le pouvoir public que nous représentons donne l’exemple, nous donnons également un signal fort à la population et, à ce moment-là, on ne pourra pas nous reprocher d’être plutôt restés attentifs au balcon.", estime Eric Thomas.