"Mocro Maffia", "For All Mankind", "Better Call Saul", "DES" : les séries de qualité ne manquent pas cet été

Imaginer un monde où c’est un Russe et non un Américain qui a posé, le premier, le pied sur la lune, c’est l’excellente idée de la série "For All Mankind", une série à voir sur Apple TV +. L’expression "For All Mankind" provient de la mission Apollo 11, qui a laissé sur la lune une plaque avec cette phrase "Nous venons en paix pour toute l’humanité", "For All Mankind".

Et tant qu’à revisiter l’histoire de la conquête de l’espace, autant y mettre des femmes à des postes visibles. C’est l’autre brillante idée de Ronald D. Moore, le créateur de la série. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, et c’est normal, il est à la manœuvre dans "Outlander", mais c’était surtout monsieur "Battlestar Galactica", magnifique "space opera" de la précédente décennie.

La série joue parfaitement la carte de la réécriture de l’histoire dans un monde où la course à l’espace ne s’est pas arrêtée : la série fait des bonds de 10 ans après chaque saison, pour aller plus loin que la vraie vie en matière de recherche spatiale. Ainsi, après la course à la Lune, c’est l’exploitation de celle-ci qui est au centre de la saison 2 et la saison 3 nous emmène sur Mars, nous sommes alors dans les années 90. Ce côté épique, c’est le côté pile de cette série, l’aventure, le danger, l’espace, la science aussi. Le côté face, c’est l’aspect humain : ce que vivent les familles des astronautes. Ça, c’est assez attendu. Ce qui l’est moins, c’est l’aspect féministe, avec donc des femmes un peu partout aux postes qui comptent. C’est aussi la question raciale qui s’invite de façon subtile. Et puis l’orientation sexuelle de certains personnages est également un élément important du récit, sachant que l’intolérance envers l’homosexualité reste maximale aux USA dans la série. Bref, "For All Mankind" est une série riche, à la mise en scène classieuse, au casting impeccable et avec un récit très bien écrit. Je ne saurais trop vous conseiller de la regarder, c’est vraiment l’une des toutes bonnes séries que personne ne regarde. "For All Mankind", c’est 3 saisons de 10 épisodes, la saison 3 se termine le vendredi 13 août. Et une saison 4 est déjà commandée.