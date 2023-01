Moby sort un nouvel album à la musique ambient, digne de Brian Eno et de Jean-Michel Jarre

L’actrice française, qui a brillé en 2022 dans A plein temps et L’origine du mal, change-t-elle encore de style avec Annie Colère ? Quel est le titre un peu ésotérique du nouveau single de Peter Gabriel qui annonce son premier album depuis vingt-deux ans ? Comment Penelope Cruz se débrouille-t-elle en italien dans L’immensita ? A 75 ans, Iggy Pop est-il encore capable de se réinventer ? Que vaut le face-à-face entre Grégoire Ludig et Jean-Paul Rouve dans Les cadors ? Ed Sheeran va-t-il collaborer avec le groupe de dark metal Cradle of Filth ? Et Moby, comment va-t-il ?