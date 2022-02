Moby Grape, dans la lignée du San Francisco Sound et du Summer Of Love

Haight-Ashbury, le Summer Of Love, la fin des années 60, nous y sommes avec le San Francisco Sound, un brin psychédélique mais surtout teinté de rock aux multiples influences ! En quelques groupes, dont nous avons déjà parlé, c’est tout un pan de cette période assez bouillonnante qui fut rythmée par les sonorités, parfois étranges, de Quicksilver Messenger Service, Jefferson Airplane, Spirit, Grateful Dead et de Moby Grape…

Moby Grape est fondé en 1966 à l’initiative de Matthew Katz, manager de Jefferson Airplane et de Skip Spence batteur du même groupe. Moby Grape va brasser la musique folk, le jazz, la country music et le blues et les cinq membres du groupe seront chacun impliqué à la fois dans la création des titres, l’écriture et le chant. En 1971, Moby Grape sort son cinquième album " 20 Granite Creek " chez Reprise Records. Un album de retrouvailles, un album où certains membres du groupe font un réel come-back, et même s’il est acclamé par la critique, la sauce ne prend pas. Le groupe est sur le déclin, les concerts ne passionnent pas, une page se tourne, Moby Grape, reviendra épisodiquement, mais sans grand succès…