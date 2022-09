Moby et Nicola Sirkis vous parlent du climat, du Covid et du conflit ukrainien dans "This is not our world"

Le nouveau Moby vient de sortir et surprise, c’est une collaboration avec Nicola Sirkis. L’occasion pour Bruno Tummers de décortiquer ce nouveau single dans l’actu musicale du 8/9.

Moby c’est un musicien américain à l’univers électro que vous avez probablement découvert avec son album Play sorti il y a une vingtaine d’années. On se souvient notamment de Natural Blues.

Pour son dernier single, This is not our world, Moby est arrivé chez son ami Nicola Sirkis avec quelques paroles en anglais. Et c’est Nicola Sirkis qui les a adaptées en français.

Et cela donne un texte qui parle de toutes les difficultés de notre monde, le climat, les incendies, le Covid, le conflit ukrainien, tout cela donne This is not our world. Un titre engagé, comme toujours avec Moby.

Ce n’est pas la première fois que Nicola Sirkis fait des infidélités à Indochine, il avait déjà sorti un album solo dans les années 90, au moment où le groupe entamait sa traversée du désert. Cette fois-ci, les fans d’Indochine seront probablement au rendez-vous, puisque la mélodie nous rappelle les classiques du groupe.

Et du côté de Moby, ce n’est pas la première fois que le chanteur collabore avec des artistes Français. Il a déjà fait un duo avec Mylène Farmer, Sleeping away et sera d’ailleurs présent sur son nouvel album.