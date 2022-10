"Moby Dick", une histoire vraie !

Dans le film de John Huston sorti en 1956, le talentueux Gregory Peck incarne le capitaine Achab. Obnubilé par le cachalot blanc “Moby Dick” qui lui a fait perdre une jambe, il parcourt les mers à bord d’un chalutier avec son équipage à la recherche de ce “monstre des mers”… au risque de tous les mettre en péril.

Ce film est inspiré du roman de John Huston qui, bien qu’il n’ait pas fait grand bruit au moment de sa publication, est désormais un livre culte parmi les livres culte. Considéré comme l’emblème du romantisme américain et l’un des plus importants de la littérature anglaise, ce livre s’inspire lui-même de deux faits réels : le récit d’Owen Chase, l’un des survivants du naufrage du baleinier Essex qui sombra après avoir été éperonné par cétacé ; et l’existence d’un énorme cachalot albinos, nommé “Mocha Dick” par les marins, célèbre pour avoir survécu à de nombreux harponnages et réputé pour avoir fait couler plusieurs embarcations.