Mobilité : week-end de Pâques classé rouge sur les routes belges

En France : les congés commencent seulement ou sont en partie entamés

Les déplacements familiaux concerneront quasiment l’ensemble des grands axes de liaison du pays. La circulation sera donc dense dans toutes les régions.

Vendredi 15 avril, de nombreux bouchons sont attendus pour quitter les grandes métropoles. La circulation sera très difficile sur les autoroutes A7 et A9 en direction du sud et sur l’A13 vers la Normandie. En Île-de-France, des difficultés pourraient apparaître dès la fin de matinée sur les autoroutes A6b et les rocades (BP et A86) qui rejoignent les autoroutes A6 et A10. La circulation restera très dense dans le sens des départs jusqu’en milieu de soirée.

Samedi 16 avril, les départs se feront principalement dans la matinée et jusqu’à la fin de l’après-midi. Les bouchons seront liés aux départs et concentrés sur les grands axes vers la Normandie et la Bretagne (A13, A11, N12, N157) et vers la Méditerranée (A7, A8, A9, A61). En Île-de-France, la circulation sera très dense dès le début de la matinée en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6. Des difficultés de circulation sont attendues également sur l’autoroute A13 dès le milieu de la matinée.

Lundi 18 avril, dans le sens des retours, les difficultés débuteront à la fin de la matinée au plus près des zones côtières du pays et se rapprocheront petit à petit des grandes métropoles. Les difficultés devraient disparaître vers 20 heures aux abords de ces métropoles. En Île-de-France, des difficultés de circulation sont attendues tout au long de l’après-midi jusque tard dans la soirée sur les autoroutes A10, A6 et A13.