Mobilité verte et moins chère : l’Allemagne teste un pass estival à 9 euros par mois

L’initiative du gouvernement Scholz fait partie de son programme de lutte contre la vie chère dans un contexte de flambée des prix de l’énergie. Berlin redouble d’efforts pour réduire sa dépendance au pétrole et gaz russes et multiplie les appels à la sobriété énergétique auprès de sa population. Son idée, globalement saluée par les associations d’usagers et par les entreprises de transport, est dès lors de faire d’une pierre 2 coups : soulager les Allemands des hausses du coût de la vie et stimuler l’utilisation des transports en commun en convainquant les plus réfractaires d’abandonner leur voiture pendant 3 mois.

Une chance inouïe de montrer à quel point nos réseaux sont attractifs.

"Une offre très intéressante et une énorme opportunité pour la mobilité respectueuse du climat en Allemagne" déclare Volker Wissing, le ministre libéral des transports, dont le parti défend pourtant avec ardeur le lobby de l’automobile. Même son de cloche, sans surprise, du côté des Verts :"Pour ceux qui cherchent des moyens d’économiser, le ticket à 9 euros est une mesure importante", se réjouit Katharina Dröge, responsable parlementaire du parti Bündnis 90/Die Grünen.

"Nous espérons que le plus grand nombre possible de personnes en profitera." Toucher un public différent, c’est ce qu’espère aussi Bernd Rosenbuch, le président de la société des transports en commun de la région de Munich. "Il s’agit", dit-il, "d’une chance inouïe de montrer à quels points nos réseaux sont attractifs".

Mais le gouvernement devrait aller plus loin, estime Jens Hilgenberg, expert en transport pour l’Association pour l’environnement et la protection de la nature (Bund). "Il faudrait, dit-il, améliorer de manière permanente le prix des billets et des transports dans tout le pays, en particulier dans les zones rurales où les gens dépendent le plus de leur voiture. Le ticket à 9 euros ne signifie pas", précise l’expert, "qu’un bus supplémentaire sera disponible dans les zones rurales, mais c’est là que les alternatives à la voiture doivent être fortement augmentées."