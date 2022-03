Mobilité transprovinciale : Walhain et Gembloux veulent prolonger le Ravel pour une jonction verte entre les deux entités

Prolonger la voie cyclo-piétonne du Ravel entre Walhain (Brabant wallon) et Gembloux (province de Namur) : c’est l’objectif des deux entités voisines pour doper la mobilité douce. Cyclistes et piétons pourraient ainsi non seulement profiter d’un nouveau tracé pour le loisir, mais aussi d’une jonction directe pour se rendre au travail ou à l’école, par exemple.

Commune pilote du programme régional Wallonie Cyclable, Walhain avait déjà manifesté son intérêt pour activer cet important chaînon manquant. "Dans le plan cyclable précédent, nous étions aussi une commune pilote et nous avions déjà fait un premier tronçon de Ravel", explique Vincent Eylenbosch, échevin de la mobilité et de l’environnement à Walhain. "Ce tronçon s’arrêtait à une cinquantaine de mètres de la mitoyenneté avec la commune de Gembloux. Mais depuis longtemps, nous insistions pour que ce début de Ravel puisse avoir une liaison et une suite. Avec nos collègues de Gembloux, nous avons donc proposé l’aménagement de cette jonction sécurisée pour les cyclistes et les piétons. Cela donnera un accès quotidien aux élèves qui veulent se rendre dans les écoles secondaires, à ceux qui travaillent à Gembloux ou qui veulent y faire des achats, ainsi qu’à ceux qui veulent se rendre à la gare de Gembloux. Bref, c’est un projet de liaison vraiment utile". Utile, mais pas uniquement ! C'est le cas pour de nombreux usagers, comme celui que nous avons croisé à la fin de la voie cyclo-piétonne de Walhain, face au chemin de terre menant à Gembloux : "Cette liaison sera aussi très appréciée par les amateurs de promenades à vélo ou à pied". Si elle est acceptée, cette prolongation consistera donc en une sorte de pré-Ravel Gembloutois. Un axe sécurisé pour les cyclistes, piétons, cavaliers et convois agricoles (un "F99.C" dans le jargon).

Intervention wallonne

Pour élaborer le projet, Walhain a mis en place une "commission vélo" qui a défini une série de fiches pratiques. Le dossier a été envoyé à la Région wallonne. Comme Gembloux, les deux communes espèrent un subside régional pour soutenir le financement des travaux. "L’ensemble du projet devrait coûter environ 400.000 euros", explique l’échevin Gembloutois de la mobilité, Gauthier le Bussy. "Pour la commune de Walhain, dont le tronçon visé ne concerne qu’une cinquantaine de mètres, on parle d’un coût de 50.000 euros. Pour la partie gembloutoise, soit environ 1 km, on serait donc aux alentours de 350.000 euros. A Gembloux, nous avons déjà introduit le dossier à la Région et le ministre Philippe Henry (en charge de la mobilité) a déjà donné son aval. Nous devons encore valider la largeur adéquate du tronçon". 2m20 ou 2m50, a priori ! La décision finale se basera surtout sur la sécurité des usagers et sur l’accessibilité agricole. "Nous devons en effet autoriser l’accès aux champs pour les agriculteurs. Mais pas question d’autoriser les voitures sur cette jonction !", insiste Gauthier le Bussy.

Le soutien financier régional s’accompagne d’une série de conditions. Le projet doit pouvoir contribuer à une politique d’encouragement de la mobilité douce. Il doit aussi prévoir des aménagements en dur, c’est-à-dire en béton ou en asphalte. "Nous devons aussi tenir compte de l’imperméabilisation du sol", souligne Vincent Eylenbosch, échevin de la mobilité et de l’environnement à Walhain. "C’est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas prévoir une voie trop large. Les eaux doivent pouvoir s’écouler sur les côtés. En concertation avec nos voisins de Gembloux, nous verrons si nos propositions correspondent aux attentes de la Région. Au besoin, nous ferons quelques adaptations".

La commune de Walhain planche sur deux autres aménagements favorisant la mobilité douce : l’aménagement en voie cyclable d’une ancienne ligne de tram reliant le centre de Nil-Saint-Vincent et la N4, avec des liaisons possibles vers Louvain-la-Neuve et Gembloux. La sécurisation de ces axes sera très importante. L’autre aménagement concerne la sécurisation de la jonction reliant le centre de Nil-Saint-Vincent (place Saint-Vincent) et l’école Le Bon Départ.

Walhain et Gembloux espèrent que les travaux de l’extension du Ravel pourront débuter l’an prochain. Si tout se passe bien, l’inauguration pourrait aussi avoir lieu en 2023.