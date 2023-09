Mobilité : tous les ans, près de 650 accidents de la route sont causés par le soleil en Wallonie

Rouler par temps sec et lumineux est évidemment bien plus agréable que rouler sous la pluie. Mais il ne faut pas s’y tromper, le soleil est aussi source de danger, principalement en cette période de l’année où celui-ci est particulièrement rasant. Les heures les plus concernées sont le matin entre 7h30 et 8h30 en septembre et octobre et le soir entre 18h20 et 19h20, ce qui coïncide avec les heures de pointe. En septembre, deux accidents par jour impliquent des personnes qui ont été éblouies. Par an pas moins de 650 accidents sont dus à un éblouissement du conducteur.

Un peu plus de la moitié des victimes sont des passagers de voitures. Quant aux piétons et cyclistes, ils représentent un tiers des victimes de ce type d’accident.