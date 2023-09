Mobilité : se déplacer avec une poussette, une galère dans les transports en commun

Pour Christian de Strycker, responsable de l'accessibilité à la STIB, "les chauffeurs de bus agenouillent volontiers le bus pour diminuer l'espace entre le quai et le véhicule". La ministre de la Mobilité de la Région Bruxelles-Capitale, Elke Van der Brandt, annonce quant à elle la rénovation de 60 arrêts pour les rendre plus accessibles. "Les nouveaux arrêts et gares de métro seront directement accessibles. Nous avons fait dans le passé des erreurs qu'il ne faut pas reproduire", ajoute-t-elle.

La Ligue des Familles plaide pour accélérer les travaux de rénovation, mais aussi augmenter les lignes de transport et leurs fréquence. Reste à continuer les efforts. La Ligue invite d'ailleurs les politiques à refaire l'expérience prochainement en Wallonie.