Mobilité Namur : 5 jours de travaux autour de la gare du 8 au 12 août prochain

Durant tout le mois d’août, les ouvriers seront actifs sur l’important chantier de l’axe Rogier – Brabant au centre de Namur. Il s’agit d’un chantier de réfection complet de trottoirs et de voirie qui a débuté en octobre 2021. Des travaux qui visent à améliorer le cheminement piéton en augmentant la largeur et la qualité des trottoirs. Ils visent également à améliorer la circulation des modes actifs et des transports en communs et permettre à ceux-ci de remonter de manière plus fluide depuis la Meuse jusqu’à la gare.



Une phase importante de 5 jours de travaux débutera le lundi 8 août place de la Station et avenue de la Gare pour se terminer le vendredi 12. Des perturbations sont donc à prévoir.