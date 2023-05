"Pour se déplacer dans tout le pays, les voyageurs doivent prendre des abonnements séparés auprès des sociétés de transport SNCB, Stib, De Lijn et TEC. L’ensemble de ces abonnements coûte plus de 5000 euros", pointe Greenpeace. Pour son analyse, Greenpeace s’est intéressé à 30 pays européens selon quatre critères : la simplicité du système de billetterie ; le prix total des billets de longue durée ; les réductions pour les groupes socialement défavorisés ; et le taux de TVA.

