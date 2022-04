Mobilité : le budget destiné à la baisse de TVA sur les vélos sera réaffecté au trajet à vélo domicile-travail

L'abaissement de 21% à 6% de la TVA sur les vélos et les vélos électriques, qui devait entrer en vigueur la semaine prochaine, ne sera finalement pas au rendez-vous, en raison d'une réorientation budgétaire, ressort-il d'un arrêté royal publié ce mercredi au Moniteur. La secrétaire d'Etat au Budget Eva De Bleeker a toutefois souligné jeudi que les moyens étaient bien réaffectés au soutien au vélo pour le trajet domicile-travail.

Le taux réduit de TVA avait été voté à l'unanimité dans une loi en avril 2019, sur proposition du PS, mais il attendait encore une modification d'une directive européenne. Cette étape a été franchie, si bien que l'entrée en vigueur du taux réduit était attendue dans le courant de la semaine prochaine, avec la publication de la directive modifiée au Journal officiel de l'UE.

Le gouvernement a manifesté son souhait de ne pas voir cette mesure entrer en vigueur

Mais depuis le vote de la loi, les crises du coronavirus et de la guerre en Ukraine sont passées par là, et les priorités ont changé. "Compte tenu des évolutions sanitaires et géopolitiques mondiales depuis 2019 et des mesures nationales prises à ce titre pour atténuer l'impact économique et financier sur les citoyens, le gouvernement a manifesté son souhait, dans le cadre d'une révision globale des priorités budgétaires, de ne pas voir cette mesure entrer en vigueur".

D'autres politiques de mobilité

Le budget attribué - 80 millions d'euros - sera affecté à d'autres politiques de mobilité visant la promotion de la bicyclette pour les déplacements domicile-travail, comme l'optimisation de l'indemnité vélo prévue par le Plan d'Action pour la Promotion du vélo (BeCyclist).

"Nous ne faisons qu'améliorer la manière dont ces moyens sont attribués, en ciblant très spécifiquement le plus grand défi en la matière: le trajet domicile-travail. Chaque travailleur qui opte pour le vélo représente une voiture de moins dans les pics du matin et du soir, c'est bon pour la santé de la population, l'environnement et notre économie. Mais les 80 millions prévus initialement demeurent, ils sont juste attribués à un meilleur objectif", selon Eva De Bleeker (Open Vld).