Mobilité et handicap : la galère d’étudiantes spadoises et de leurs institutrices

Handicap et mobilité ne font pas toujours bon ménage.

En témoigne, la mésaventure arrivée, mardi, à un groupe scolaire de Spa en excursion à Bokrijk.

Une quarantaine d’enfants de 4e et 5e primaire de l’Athénée de Spa se rendaient ce jour-là dans le Limbourg.

Les places dans le train étaient réservées.

Deux des élèves avaient la jambe cassée et pour plus de facilité avaient, en plus de leurs béquilles, des chaises roulantes.

Leur excursion a viré au parcours du combattant non seulement pour elles mais aussi pour les 3 institutrices qui les accompagnaient.

Entre escalators défectueux, ascenseurs à l’arrêt, retard et portes qui se referment trop vite, la journée n’a pas été de tout repos.