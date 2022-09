Mobilité, énergie, conso… à combien s’élèvent vos émissions de CO2 ? Faites le test avec notre calculateur

Bien sûr, cet outil vous propose une estimation. Il est évidemment impossible de calculer au gramme près les émissions de gaz à effet de serre d’un individu. Mais l’objectif de ce module est avant tout de faire prendre conscience des gros postes qui alourdissent le poids de votre empreinte carbone. Certains gestes, par exemple le fait de boire ou non de l’eau en bouteille, sont marginaux par rapport aux 2 tonnes de CO2 générées par un vol long-courrier. Il n’empêche, chaque action compte.

Et puis, surprise, vous n’avez même pas encore commencé à répondre aux questions que vous avez déjà un peu plus de deux tonnes imposées. Comment est-ce possible, surtout que l’objectif est justement de ne pas dépasser les deux tonnes ? C’est dû au fait que nous avons attribué par défaut une base fixe pour divers biens et services ainsi que pour le secteur HoReCa. C’est l’illustration que, au-delà des "petits gestes pour la planète", des changements structurels sont nécessaires pour agir sur le réchauffement climatique. Signalons que la part des émissions de CO2 liées aux services publics n’a pas été prise en compte dans le résultat final.

En résumé, l’objectif de cet outil est avant tout de pousser à la réflexion : dans quel monde vivons-nous aujourd’hui ? Et quels choix sommes-nous prêts à faire pour limiter le réchauffement climatique dans les années à venir ? Quels sont les gestes à poser en priorité ? Quelles sont les actions qui ont un impact, certes symbolique, mais en définitive marginal sur le total ? Avec toutes ces informations en tête, nous vous invitons à plonger directement dans notre calculateur.

