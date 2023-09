Mobilité : en octobre, Eurostar et Thalys ne feront plus qu’un

Vous avez peut-être déjà pris le Thalys pour rejoindre Paris ou Cologne, vers les stations de ski ou le sud de la France. A partir du mois d’octobre, le Thalys, c’est fini. Pas le train à grande vitesse, non, lui, il reste. Mais la marque Thalys disparaît, au profit de la seule marque Eurostar, la ligne qui relie Londres à Bruxelles, Paris et Amsterdam. Derrière ce changement qu’on pourrait penser cosmétique, il y a une stratégie plus large qui se joue.

Thalys et Eurostar, ce sont deux noms qui ont fait leur chemin auprès du grand public : les premiers trajets entre Bruxelles, Paris, Londres ou Cologne sont apparus à la moitié des années 1990. Presque 30 ans plus tard, ces marques sont bien établies et c’est assez étonnant de voir que Thalys, une marque bien connue chez nous, doive s’effacer au profit d’Eurostar. Les 2 entreprises restent, mais il y a une coupole commune qui s’appelle Eurostar Group. Et au niveau commercial, tout s’appellera Eurostar.

30 ans plus tard, c’est d’ailleurs assez étonnant, en écoutant les reportages de l’époque, de constater que les trains à grande vitesse sont d’abord et avant tout une opportunité économique. L’aspect écologique du voyage en train n’existe tout simplement pas dans les discours politiques. Désormais, c’est l’argument numéro 1 d’Eurostar/Thalys.

D’où viennent Eurostar et Thalys ? Pourquoi cette fusion ? Quel avenir pour le rail interfrontalier ? Les réponses ci-dessus dans cet extrait vidéo de Déclic, votre émission d’information sur La Première à 17h10 et sur La Trois à 22h15.