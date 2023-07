Mobilité en Brabant wallon et en Wallonie picarde : un projet de tunnel devrait fluidifier et sécuriser le trafic sur l’A8 à hauteur de Hal

C’est sans doute une bonne nouvelle pour la mobilité dans l’ouest du Brabant wallon, le Brabant flamand et la Wallonie picarde (Hainaut occidental).

Flandre et Wallonie semblent enfin d’accord sur un projet d’amélioration et de sécurisation du trafic sur l’autoroute A8 Tournai-Bruxelles, aussi appelée E-429 !

Après des décennies de blocage, les autorités régionales sont près d’un accord pour supprimer les trois carrefours à feux de circulation situés sur l’A8, à hauteur de Hal. Il s’agirait d’ailleurs des 3 seuls "feux" autoroutiers entre Paris et Bruxelles. D’ici 2030, un tunnel devrait régler le problème et améliorer le trafic ainsi que la sécurité routière.

Un tournant flamand

Pendant une trentaine d’années, la Flandre ne voyait pas grand intérêt à casser sa tirelire pour supprimer les carrefours problématiques. Mais aujourd’hui, les problèmes de mobilité sont devenus importants. Hal ne veut plus voir les voitures contourner ce point noir en transitant par son centre-ville. C’est ce qu’explique le tubizien Laurent Heyvaert, député wallon : "Aujourd’hui, Hal veut apaiser le centre-ville, reconnecter ses quartiers car l’A8 coupe la ville de Hal en eux ! Les autorités flamandes veulent retrouver une connexion entre Hal et Lembeek. Avec cet intérêt-là, on peut se retrouver dans un même objectif. Flandre et Wallonie peuvent avancer vers le même objectif : fluidifier le trafic et améliorer la sécurité routière".

Une large consultation a été organisée. Quatre scénarios ont été envisagés. Et aujourd’hui, Flandre et Wallonie penchent vers l’option "tunnel", avec une sortie vers Hal et une autre vers Tubize. Estimation du coût, pour la Flandre : 130 à 160 millions d’euros. S’il est confirmé, le projet devrait être concrétisé pour 2030.