Mobilité douce : quelles sont les nouvelles règles du Code de la route ?

C’est la semaine de la mobilité cette semaine. Quelles nouveautés ont été mises en place cette année pour la mobilité douce ? Yasmine Lamisse, juriste, vous propose un récapitulatif des nouveautés du Code de la route.

Quelles nouveautés du Code de la route ont été mises en place ?

Le Code de la route va être réaménagé, dès octobre 2022. Ces nouveautés vont concerner les vélos et vélos électriques, ils vont pouvoir rouler à plus d’endroit. Une nouvelle signalétique propre aux vélos va faire son apparition par exemple pour délimiter les parkings vélo des parkings voiture.

Rappel des règles essentielles du Code de la route pour un usager faible

Les vélos, les piétons, les trottinettes doivent respecter le Code de la route. Par exemple, lorsque vous êtes sur votre vélo ou votre trottinette, vous ne pouvez pas tenir votre chien en laisse, ni votre téléphone, vous ne pouvez pas non plus boire de l’alcool.

Nouvelle réglementation pour les trottinettes électriques

Il y a une nouvelle loi qui a été adoptée en avril dernier. Le port du casque est vivement recommandé pour les trottinettes et hoverboards, l’âge minimum pour conduire une trottinette électrique ou un hoverboard est de 16 ans, la vitesse maximale autorisée est de 20 km/h. Le parking des trottinettes est maintenant lui aussi réglementé, on ne peut plus se garer n’importe où.