Mobilité : Bruxelles au ralenti, Charleroi à l'arrêt

Bruxelles au ralenti

Depuis 6h45, on sent que le trafic est plus dense et plus ralenti sur le ring de Bruxelles et sur les axes vers Bruxelles.

La police organise des barrages filtrants, entre autres, aux portes de Bruxelles. Le trafic se fait au compte-goutte vers le centre de Bruxelles (particulièrement dans l'échangeur de Woluwé-St-Etienne).

Ralentissements sur les axes vers Bruxelles:

E411 depuis Jesus Eik : + 30 min

E40 depuis Kortenberg (Liège) : + 20-30 min

E40 depuis Ternat (Gand)

E19 depuis Machelen (Anvers)

Situation sur le ring de Bruxelles :

+ 30 min entre Grimbergen et Woluwe Saint-Etienne vers Waterloo

+ 30 min à hauteur de Halle jusqu'à Forêt vers Grand-Bigard, suite à un accident à Ruisbroek.

+ 15 min à hauteur de Waterloo vers Léonard : la police bloque l'accès vers la E411 sur le ring en venant de Waterloo.

+ 15 min de Grand-Bigard à Forêt vers Mons

Situation sur les routes en Wallonie:

Accident E19 à Mons : files depuis Jemappes vers Bruxelles.