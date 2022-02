Mobilité : Bruxelles au ralenti, Charleroi à l'arrêt

Bruxelles au ralenti

Depuis 6h45, on sent que le trafic est plus dense et plus ralenti sur le ring de Bruxelles et sur les axes vers Bruxelles.

Il semblerait y avoir plus de monde que d'habitude pour un lundi matin.

Ring de Bruxelles :

+ 20 min entre Grimbergen et Woluwe Saint-Etienne vers Waterloo

Axes vers Bruxelles:

E40 depuis Kortenberg (Liège)

E40 depuis Ternat (Gand)

A12 depuis Machelen (Anvers)

TEC Charleroi : pas de bus ce lundi

En raison d'un mouvement de grève spontané organisé par la CGSLB dans les différents dépôts du TEC de la région de Charleroi, le réseau est à l'arrêt ce 14 février 2022. Aucun bus ni métro ne roule.

Situation sur les routes en Wallonie:

E19 : touchée par les ralentissements à hauteur de Mons vers Bruxelles (+10min)