Mobilité à Bruxelles : un projet d'ordonnance sur le stationnement fait débat

La commission de la Mobilité du parlement bruxellois a entamé ce mardi l'examen du projet d'ordonnance du gouvernement bruxellois visant à mettre à jour la réglementation régionale de stationnement.

Mots-clés de la future ordonnance: simplification, harmonisation des tarifs et cartes de dérogation entre la Région et les communes, ou encore amélioration du fonctionnement et de la gouvernance de l'agence régionale de stationnement parking.brussels.

L'ensemble des tarifs de stationnement sur le territoire bruxellois sera ajusté. Le projet fixe des fourchettes de montants, qui seront établis plus précisément dans un arrêté dont le projet, soumis pour avis aux communes, doit passer en deuxième lecture au gouvernement. Ce texte sera ensuite transmis au Conseil d'Etat.

De l'aveu de la ministre Elke Van den Brandt, l'objectif de la nouvelle grille est de rendre plus attractifs l'utilisation d'alternatives et le stationnement hors voirie que le stationnement en rue.

Les Plans d'Action Communaux de Stationnement (PACS) seront revus. Leur élaboration actuelle est jugée trop lourde et longue. Leur structure et leur contenu sont considérés comme trop rigides pour être opérationnels. Le volet exécution de la politique régionale de stationnement par ce canal sera renforcé.

Un projet critiqué par l'opposition

Dans l'opposition, le MR a dénoncé l'explosion du prix du stationnement, la méconnaissance du nombre de stationnements hors voiries, l'absence de clef de compensation aux places supprimées en voirie, la gestion "chaotique" de l'Agence du Stationnement et des scan-cars...

De son côté, PTB a évoqué un piège dont sera victime la population défavorisée et un plan dont "le seul but est de remplir les caisses de la Région sur le dos des travailleurs"; alors que la N-VA avance que le projet ne changera strictement rien puisque la structure actuelle de Bruxelles permet aux communes de peu se soucier de ce que la Région met en place pour harmoniser la politique de stationnement.