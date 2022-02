Mobilité à Bruxelles : un nouveau plan de circulation dans le Pentagone dès mi-août

Un nouveau plan de circulation dans le centre de Bruxelles entrera en vigueur le 16 août prochain, annonce jeudi la Ville de Bruxelles. Ce schéma, qui sera présenté lundi au conseil communal, doit faire du Pentagone une "zone apaisée". Il réduira le trafic de transit dans les zones animées et résidentielles du centre-ville et donnera plus de place aux piétons, aux cyclistes et aux transports publics.

"Le schéma de circulation aura un impact positif tant sur la sécurité routière que sur l’accessibilité du Pentagone. Le trafic de transit (actuel) rend nos rues dangereuses. Il est source de stress, d’embouteillages et de pollution atmosphérique. Avec le schéma de circulation, nous résolvons ce problème : nous rendons la ville aux personnes qui veulent y être, à celles qui en font leur destination ou leur point de départ", explique Bart Dhondt, échevin de la Mobilité, cité dans un communiqué.

Le collège des bourgmestre et échevins de Bruxelles a déjà approuvé ce schéma, sur proposition de M. Dhondt,

Ce changement s’inscrit dans le cadre du Plan régional de Mobilité Good Move. Avant Bruxelles-Villes, Schaerbeek et Anderlecht ont également procédé à cette adaptation.