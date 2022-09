Mobilité à Bruxelles : "Picnic the bridge" réclame moins de voitures autour de la Porte de Flandre

Le long du canal, entre les deux bandes de circulation du boulevard et les rails de tram, il reste en effet peu de places pour la traversée des piétons et des vélos. "Le carrefour est souvent bloqué aux heures de pointe, alors on doit zigzaguer avec les poussettes et les vélos entre les voitures" nous explique Cathrijn qui est venue pique-niquer sur le pont avec son fils de 8 ans. "C’est dangereux et stressant, alors on apprécie le calme (relatif) de ce dimanche-ci". Le quartier est donc soumis à une forte pression automobile, et cela ne s’est évidemment pas arrangé avec l’arrivée récente du plan Good Move.