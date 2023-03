Mobilité à Bruxelles : le réaménagement définitif du boulevard Lambermont commencera en 2024

Bruxelles Mobilité a prédit, mercredi matin, le réaménagement des boulevards Wahis et Lambermont, à partir du second semestre 2024.

L'opérateur public a annoncé le dépôt d'une demande de permis d'urbanisme pour ce réaménagement et celui de la place de la Reine, au bout de la rue Royale, à Schaerbeek.

Objectif commun à ces projets: améliorer la sécurité routière et rendre les espaces publics plus agréables. Selon Bruxelles Mobilité, le réaménagement des boulevards Wahis et Lambermont permettra de pérenniser les pistes cyclables aménagées durant la pandémie.

Le nombre de bandes de circulation entre le boulevard Léopold III et la rue Max Roos sera réduit à deux. Du côté des immeubles pairs, cela permettra de libérer de l'espace pour une voie latérale avec un trottoir, une piste cyclable/rue cyclable bidirectionnelle, des places de stationnement et une berme verdurisée de séparation de la voie principale.

Les aménagements cyclables bidirectionnels séparés se raccorderont aux différents itinéraires cyclables régionaux. Selon le tronçon, ces aménagements prendront la forme d'une piste cyclable séparée ou d'une rue cyclable.

Les piétons disposeront d'un trottoir entièrement réaménagé et clairement délimité. Des îlots de circulation et l'élargissement des trottoirs leur permettront de traverser en toute sécurité.

La sécurité routière sera améliorée aux croisements entre le boulevard Lambermont et la rue Max Roos et entre les avenues Demolder et Sleeckx. Il y aura notamment un nouvel arrêt de bus, accessible aux PMR, au niveau du 314, sur le boulevard.

Pour décourager le trafic de transit dans les quartiers, les virages à droite depuis la voie principale ne seront plus possibles que vers l'avenue des Glycines, la chaussée de Haecht et l'avenue Demolder. L'espace public sera embelli. L'éclairage public sera également renouvelé pour réduire la consommation énergétique et la pollution lumineuse. Ce réaménagement sera géré et financé par Beliris.