Mobilité à Bruxelle : une future ligne de tram desservira le site Mediapark depuis la gare du Nord

Le gouvernement bruxellois a approuvé jeudi le tracé d’une future ligne de tram qui desservira le site Mediapark à Schaerbeek au départ de la gare du Nord et poursuivra sa trajectoire vers les quartiers d’Evere et de Woluwe-Saint-Lambert. Celle-ci rejoindra, à terme, le campus de l’UCL.

Le "Mediatram" est essentiellement conçu, dans un premier temps pour relier ce futur quartier mixte axé sur les activités audiovisuelles, comprenant du logement, des espaces verts et des bureaux. Selon le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, et la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt, le projet "Mediatram" s’inscrit dans le cadre de plusieurs plans de développement stratégique de la Région de Bruxelles-Capitale dont "Good Move" (Mobilité) et le Plan d’Aménagement Directeur (PAD) Mediapark.