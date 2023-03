Mobilisation syndicale des policiers : des perturbations autour de l’aéroport de Charleroi

L’aéroport de Charleroi est bloqué ce matin via un barrage filtrant des policiers. Le rond-point qui permet de rejoindre l’aéroport permet le passage mais au compte-gouttes. Et ça klaxonne et ça s’énerve… Il fait donc prendre son mal en patience.

Le barrage a été installé à 6 heures et devrait être maintenu jusqu’en milieu de matinée. Même si le barrage est filtrant, les files s’allongent. Si vous devez venir à l’aéroport, prenez de larges précautions.

La police mène une action dans le cadre de la semaine de mobilisation syndicale dans les services publics. Ils réclament notamment une revalorisation salariale et un cadre complet. L’aéroport de Charleroi n’a pas été choisi au hasard : rien que pour ce site, on estime qu’il manque au moins 30 agents pour remplir les missions policières.

Les policiers pourraient être rejoints dans leur démarche par les douaniers et il faut donc s’attendre à des temps d’attente plus élevés aux contrôles, mettait en garde jeudi Eddy Quaino, mandataire permanent du syndicat socialiste. Le lendemain aura lieu la grève générale décrétée par le front commun dans la fonction publique.