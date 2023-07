Mobilisation pour trois travailleurs, demandeurs d'asile, menacés d'expulsion à Arlon

Elle s'appelle Mariam, ils s'appellent Billy et Ernest, tous demandeurs d'asile arrivés en Belgique, il y a 4 ou 5 ans. Aujourd’hui, tous les trois sont menacés d'expulsion alors qu'ils ont un travail régulier et sont fort appréciés dans leur entreprise. Ce mercredi, en fin d'après-midi, la CSC et les employeurs des trois travailleurs ont manifesté leur soutien lors d'une manifestation qui a rassemblé une quarantaine de personnes à Arlon devant le siège de l'entreprise de nettoyage qui emploie Mariam. "Ces trois personnes ont eu un accès au marché du travail, ont toutes trouver un travail ", commente Amelie Rodriguez, permanente à la CSC, "et ont aujourd’hui un contrat à durée indéterminée, et du jour au lendemain leur vie bascule parce que la décision d’asile est négative. Ces trois travailleurs ne vivent plus en centre d’asile et sont bien intégrés dans leur commune. Et ce ne sont pas des cas isolés ! Ce qui est complètement dingue, " poursuit Amélie Rodriguez, "c'est que l'on ne cesse de parler de métiers en tension ou en pénurie, ici les employeurs en trouvent, ils les forment et du jour au lendemain, ces travailleurs sont expulsés ! "