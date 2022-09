Mobilisation, menace nucléaire... Un aveu d’échec de Vladimir Poutine ?

Cette allocution intervient alors que les avancées ukrainiennes des dernières semaines vers l’est mettent sous pression les forces russes. Elle permet d’appuyer la décision d’organiser, dans la précipitation, ces référendums d’annexion dans les " régions séparatistes du Donbass ". Comme l’affirmait, mardi, Dimitri Medvedev, vice-président du puissant conseil de sécurité russe et ancien Premier ministre, ces référendums permettraient à Moscou de renforcer son offensive militaire.

Une analyse confirmée par Olivier Corten, professeur de droit international à l’Université libre de Bruxelles (ULB) : " la conséquence c’est que ces territoires deviendraient des parties de la Russie et dès lors si l’armée ukrainienne essaye de reconquérir ces parties, l’Ukraine s’attaquerait alors directement à la Russie. C’est comme cela qu’il justifie une mobilisation plus grande de ses forces et aussi l’usage éventuel de l’arme nucléaire ".

Par ailleurs, cette annonce permet à Vladimir Poutine de justifier en interne que cette guerre ne serait plus une guerre de conquête mais une guerre défensive. Un moyen de rendre plus acceptable à l’opinion publique russe le prix à payer en termes de pertes humaines et financières.