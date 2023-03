Mobilisation et inquiétudes dans les services publics de la Province de Luxembourg

En Province de Luxembourg, le front commun syndical est satisfait de cette dernière journée d’action dans les services publics. La mobilisation a concerné tous les secteurs. Et pour la CSC Services- Publics et la CGSP Luxembourg, c’est d’autant plus important que la situation est loin d’être rose dans le sud du pays.

Le manque de personnel se fait sentir dans tous les secteurs. Chez Vivalia, où les nombreux recrutements dans le personnel infirmier, ces derniers mois, ne parviennent pas à compenser, loin de là, les départs. Dans les chemins de fer, il manque aujourd’hui 15 accompagnateurs de train dans la Province. Résultat, comme chez Vivalia, c’est le personnel en place qui trinque. Dans l’enseignement, la pénurie de profs et d’instituteurs est encore plus criante dans une région rurale. Le Pacte d’Excellence et la perspective d’un tronc commun pour tous les étudiants de la première à la troisième secondaire, laisse planer des menaces sur l’avenir de certains sections voire certaines écoles de l’enseignement qualifiant.

Et puis il y a aussi la détérioration du service rendu à la population. Dans de nombreuses communes luxembourgeoises, les guichets de bpost ne sont accessibles que deux heures par jour. Au Ministère des Finances, fini de pouvoir entrer en contact directement avec l’agent qui traite votre dossier. Le personnel qui part à la pension n’est pas remplacé. Résultat, pour tout contact il faut passer par un call-center impersonnel et s’armer de patience.

Bref, dans bien des services publics, concluent les syndicats, les Luxembourgeois ont l’impression d’être des citoyens de seconde zone.