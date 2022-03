Mobilisation contre le projet de loi d’obligation vaccinale des soignants

Entre 50 et 100 militants des trois syndicats en front commun, selon l’estimation de la police de Bruxelles-Ixelles sur place, se sont rassemblés mercredi matin, rue de Louvain, devant la Chambre, à Bruxelles. Ils voulaient interpeller les membres de la commission Santé, qui se réunissaient à compter de 10h00 afin d’examiner le projet de loi du gouvernement concernant l’obligation vaccinale des soignants contre la Covid-19.

Les manifestants ont utilisé des sifflets pour se faire entendre. Ils ont agité des blouses de soignants souillées par des traces de semelles et quelques pancartes avec des messages comme "Pourquoi stigmatiser les soignants ?" et d’autres dénonçant la sanction du licenciement en cas de refus de vaccination. La police a repoussé les militants hors de la zone neutre, périmètre où les manifestations sont interdites. Le groupe s’est ensuite disloqué sans heurt. "Cette loi reste une loi inutile, stigmatisante, disproportionnée et qui va poser des problèmes en termes de santé publique, car on va perdre des soignants, alors qu’il est de moins en moins prouvé qu’elle a un effet en termes de santé publique", a défendu en début de rassemblement Yves Hellendorff, secrétaire national Non-Marchand CNE. "Nous disons à la majorité : 'Vous entêtez dans ce projet est une erreur manifeste'." Comme pressenti mardi soir, la majorité fédérale a bien déposé mercredi matin un amendement en Commission qui change l’esprit du texte puisqu’il faudra dorénavant un arrêté royal décidé en Conseil des ministres et fondé sur des avis scientifiques pour que la loi entre en vigueur. La date du 1er juillet devrait être abandonnée dès lors le projet de loi amendé validé. "C’est rassurant de savoir que seule la situation pandémique motivera l’activation, et ce sur la base de données actualisées, non de celles de la première vague", s’est réjouie Nathalie Lionnet, secrétaire fédérale Non-Marchand Setca. "Si la situation pandémique reste stable, cette loi restera au frigo… Les conditions de travail forment le terreau de la protestation. Après deux ans de pandémie durant lesquels les soignants ont mis en péril leur santé, c’était un acte politique que de s’opposer à la sanction du licenciement. Tout le monde a cette vision des travailleurs du Non-Marchand se sacrifiant pour la cause comme des bonnes sœurs dans des dispensaires, mais il faut que les citoyens gardent à l’esprit que des soins de qualité passent par de bonnes conditions de travail et ne peuvent pas reposer sur la bonne volonté des travailleurs."