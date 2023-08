Mobilisation citoyenne à Hamme-Mille : la cascade de la Nethen est sauvée, la passe à poissons passe à la trappe

Dans l’assemblée, l’annonce a été vivement applaudie. Manifestement, personne ne s’attendait à ce que la province fasse marche arrière. Mais certaines inquiétudes persistent. Ainsi, le projet de passe à poissons a curieusement réactivé la crainte de voir un jour le contournement routier d’Hamme-Mille construit. Depuis la fin des années 70, une zone de réservation est inscrite au plan de secteur pour cet hypothétique projet. Et une annexe du dossier de la province a semé le trouble. On y lit que "le déplacement du lit du cours d’eau pour l’aménagement d’une passe à poissons située à l’intérieur de la parcelle et non en bordure de voirie permettrait de dégager cette courbe problématique en réservant une bande de 25 mètres à l’aménagement d’une voirie de contournement".

Interpellé à ce propos, Marco Bastin s’est défendu de tout "agenda caché", expliquant que c’est la Région wallonne qui est compétente pour les routes et pas la province ; et que le projet de passe à poissons n’avait strictement rien à voir avec le contournement. Pour éviter tout nouveau malentendu, il a aussi laissé entendre que cette référence au contournement ne figurerait plus dans le nouveau projet.

Également présente lundi soir, la bourgmestre Carole Ghiot a rappelé que la commune s’opposerait de toute façon à ce projet routier s’il devait resurgir un jour. Selon elle, la construction des deux ronds-points prévus au carrefour d’Hamme-Mille devrait fluidifier le trafic et rendre ce contournement totalement inutile.