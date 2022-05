Mobilisation citoyenne à Braine - L'Alleud : touche pas à mon centre culturel

" Mourir à 50 ans " c’est trop tôt ! Des citoyens brainois organisaient cet après-midi une première manifestation de soutien à leur centre culturel, à l'appel du collectif "Accolades". L'ambiance était bon enfant , festive même mais le propos est on ne peut plus sérieux. C'est Christian Merveille , le chanteur , qui s'est exprimé : " Nous voulons apporter notre soutien absolu au centre culturel et au travail qu'il effectue depuis 50 ans; ce travail est bien fait et il n'y a pas de raison de quitter un outil de cette qualité-là. Nous exigeons donc le maintien de cet outil culturel au sein de la commune". Les choses sont dites poliment mais fermement.