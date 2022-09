Mobilisation artistique "sans précédent" à travers le monde pour les 50 ans de la mort de Picasso

Au total, des événements rendant hommage au peintre espagnol, décrit par la ministre française comme l’artiste "le plus célèbre et le plus emblématique de l’art moderne", auront lieu principalement en Espagne, en France et aux Etats-Unis mais aussi en Allemagne, en Suisse, en Roumanie et en Belgique.

Parmi les institutions mobilisées figurent le Metropolitan Museum of Art ("Met") de New York, le musée madrilène du Prado, le musée Guggenheim de Bilbao, le Centre Pompidou de Paris, la Fondation Beyeler de Bâle et les musées Picasso de Barcelone et Paris.