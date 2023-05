Mobilier du Parlement wallon : le PTB va demander que " le dossier soit mis entre les mains de la justice", déclare Germain Mugemangango

Quand on lit la loi concernant les marchés publics, manifestement elle n’a pas été respectée

L’affaire du greffier, les surcoûts par rapport aux chantiers, le mobilier. Où tout cela va-t-il s’arrêter ? "On se le demande", répond d’emblée le chef de groupe PTB au Parlement wallon pour qui il y a eu un choix conscient pour des meubles de privilèges et luxueux. A ce moment-là, dit-il "on nous disait 'Non, non, pas du tout, non, non, c’est fonctionnel'". Ce que démontre ce marché public, explique Germain Mugemangango "c’est que le critère qui a été choisi, effectivement, c’est ce luxe […] de pouvoir effectivement s’asseoir sur des meubles privilégiés […] aux dépens des citoyens. Et ça, ça ne nous paraît fou".

Autre élément qui pose question relève l’élu PTB, c’est que le marché choisi, "c’est le marché le plus cher". Le PTB compte demander cet après-midi, lors de la réunion du bureau du Parlement wallon, "que le dossier soit mis entre les mains de la justice et que le Parlement wallon se constitue par civil. Parce que, quand on lit la loi concernant les marchés publics, manifestement elle n’a pas été respectée".