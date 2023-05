Mobilier du Parlement wallon : l’ancien greffier réagit

Frédéric Janssens fait également mention du jury qu’il n’a "ni présidé, ni co-présidé". Là aussi, les différents articles de presse n’ont pas fait mention de sa présence dans le jury. Ce que les révélations du Soir mettent surtout en lumière, ce sont les contacts présumés entre la société Behrin et les autorités du Parlement wallon. La société namuroise a été contactée avant tout le monde, avant l’appel d’offres donc, pour fournir les descriptifs techniques des meubles. Ce qui aurait truqué le jury… car l’appel d’offres était taillé sur mesure, pour une seule société.

Selon une de nos sources, une réunion d’exposition de mobilier s’est tenue en janvier 2021, avant la passation du marché, dans laquelle étaient présents le greffier et le président du parlement de l’époque. Lors de cette présentation, le mobilier a été choisi et il a été demandé qu’on fasse le nécessaire pour que les procédures soient respectées sur base de leurs choix. En gros, il fallait que la société Behrin remporte le marché, sans recours possible.

Contactés, les deux intéressés Frédéric Janssens et Jean-Claude Marcourt ne veulent pas commenter ses éléments.

Toujours dans son communiqué de ce vendredi matin, l’ex-greffier précise que "le marché a été publié et attribué par le Bureau du Parlement". C’est en effet tout le malaise que suscite à nouveau cet énième rebondissement de la saga politico-judiciaire du Parlement wallon. Parmi les différents membres du bureau, qui savait quoi à quel moment ? Un Bureau du parlement est convoqué ce 15 mai.

Par ailleurs, Frédéric Janssens "s’étonne des amalgames et des constantes mises en cause de l’action qu’il a menée pendant 13 ans". Pour rappel, le Bureau du Parlement wallon a ouvert un dossier disciplinaire contre Frédéric Janssens, suspendu depuis septembre à la suite de plaintes pour harcèlement et pour sa gestion des dépenses de l’assemblée. Une information judiciaire a été ouverte pour les faits présumés de harcèlement, une autre sur l’attribution suspecte d’un marché public à une société informatique.