Mobilier de jardin : rayons réassortis, promotions et prix plus chers à la caisse

L'an passé, les commerces rencontraient des difficultés d'approvisionnement. Notamment suite à la crise sanitaire, la fermeture des usines en Chine ou encore l'embouteillage au canal de Suez. Des problèmes de livraison ressentis en 2021 et qui ont impacté l'organisation des magasins pour cette année. Les grandes marques ont demandé à être livrées plus tôt que d'habitude et avec des stocks plus importants. Tous ont des articles et des produits en suffisance pour débuter la saison. Mais personne n'a de boule de cristal pour assurer le maintien des livraisons prévues en cours de saison.

Au Brico Planit de Jambes, le rayon mobilier de jardin prend doucement forme. Toute la marchandise n'a pas encore été reçue, mais cela ne devrait pas tarder. De leur côté, pas d'inquiétude. La saison débute à peine. "Normalement, on a ce qu’il faut pour commencer la saison. Nous connaîtrons peut-être des ruptures de stocks, mais nous serons toujours capables d'apporter une solution à nos clients", explique Mathieu Myster, responsable du magasin.