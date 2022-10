Mobile en Alabama : Eric Erdman et son album 6 titres ''Enough'', mélange de R&B et d’americana

Direction l’Alabama et plus précisément Mobile, une grande ville le long de la côte du golfe du Mexique. Parmi les artistes de Mobile : notre collègue et amie B.J. Scott, mais aussi Jimmy Buffet, The Band Perry !

Voici un autre artiste de Mobile : Eric Erdman. Initié dès son plus jeune âge par son grand-père, il a développé une véritable passion pour la musique dès l’adolescence. Assez étonnant, Eric Erdman crée un premier groupe The Ugly Stick, le combo mélange rock et funk et sort quatre albums. Très doué pour l’écriture, il va rejoindre l’équipe de Muscle Shoals des studios Fame et prendre un nouveau tournant.