Mobil’Est recherche de nouveaux chauffeurs pour aider à la mobilité régionale

Mobil’Est est un peu victime de son succès. Il s’agit d’un service actif dans le Sud de l’arrondissement de Verviers, qui permet à des personnes ayant des difficultés de déplacement de bénéficier de l’aide d’un chauffeur bénévole. Mais les demandes sont tellement nombreuses que le service recherche de nouveaux chauffeurs.

" Nous avons mis en place cette plateforme qui vise à permettre à des volontaires qui ont du temps libre et un véhicule d’assurer des missions de déplacement pour ces personnes. On se rend compte avec le temps que le service prend de l’ampleur et aujourd’hui on a toute une série de demandes qu’on ne peut pas rencontrer. C’est pour cela qu’on sollicite de nouveaux volontaires, qui sont rémunérés puisqu’il y a une indemnité qui est prévue pour assurer ce genre de déplacement. Il s’agit principalement de trajets dans le domaine médical, mais il y a aussi des visites pour aller faire des courses, pour aller chez le coiffeur ou pour aller rendre visite à des amis ou des membres de la famille. En 2021, nous avons eu 1508 demandes et nous avons actuellement 37 volontaires. Pour se porter candidat, il suffit de contacter les villes de Malmedy, Stavelot, Waimes, Trois-Ponts ou Stoumont et de s’inscrire ", précise Ersel Kaynak, échevin malmédien des affaires sociales.