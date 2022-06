Mo Salah, nommé PFA Player of the year, prive Kevin De Bruyne d'un triplé historique

Mohamed Salah a décroché le titre "PFA Player of the year". L’attaquant égyptien de Liverpool remporte ce trophée, décerné par l’association des joueurs professionnels anglais, pour la deuxième fois de sa carrière après 2018.



Il devance notamment notre compatriote Kevin De Bruyne, lauréat des deux dernières éditions. KDB aurait pu réussir un triplé inédit. Au lieu de cela, c’est Salah qui rejoint le club assez select des doubles gagnants. Ils ne sont que 9 à avoir inscrit leurs noms deux fois au palmarès. En plus de Salah et De Bruyne, Mark Hughes, Alan Shearer, Thierry Henry, Gareth Bale, Ronaldo ainsi que les joueuses Lucy Bronze et Fran Kirby ont connu cet honneur.



"C'est toujours super de remporter des trophées, qu'ils soient individuels ou collectifs (...) Celui-là est très important à gagner, surtout parce qu'il est attribué par les joueurs", a expliqué Salah dans un entretien filmé par la PFA. "En tant qu'individu, ça montre qu'on a travaillé très dur et vous recevez ce pour quoi vous avez travaillé, en quelque sorte", a-t-il ajouté.