Mo Salah attend le Real Madrid en finale pour une revanche : "Nous avons un compte à régler"

Retrouver le Real Madrid en finale, Salah en rêve sans doute depuis 4 ans et cette malheureuse finale de 2018 perdue 3-1 face aux Espagnols à Kiev. A l’époque, le génie de Liverpool n’avait pas eu l’opportunité d’enrayer la machine madrilène. Il avait en effet dû quitter le terrain au bout d’une demi-heure de jeu, blessé à l’épaule suite à un placage plutôt violent de Sergio Ramos.

"Je veux jouer le Real Madrid", avait-il répété mardi soir après la qualification des Reds face à Villarreal. "Je dois être honnête, Manchester City est vraiment une équipe difficile à affronter. On a joué contre eux plusieurs fois cette saison. Mais si vous me demandez personnellement, je préférerais affronter le Real Madrid. On avait perdu contre eux en finale… donc je veux les affronter à nouveau et gagner ce match", déclarait-il sur le plateau de BT Sport.

Il est désormais satisfait et n’attend qu’une chose : prendre sa revanche sur le Real Madrid.