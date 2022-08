Mo Ostin, célèbre producteur de musique, nous a quittés

Le producteur et ancien directeur de Warner Bros pendant 30 ans, qui a signé des artistes tels que les Kinks, Jimi Hendrix, Prince, Madonna, etc. nous quitte de causes naturelles à l’âge de 95 ans.

Il a connu le succès quand Reprise Records (de Frank Sinatra) qu’il dirigeait a été racheté par Warner Bros. Il en est ensuite devenu le directeur quelques années plus tard pendant 31 ans et a signé tout d’abord les Kinks, puis ensuite Jimi Hendrix, Neil Young, Joni Mitchell, Paul Simon, Fleetwood Mac, Randy Newman, the Grateful Dead, R.E.M., Madonna, Tom Petty, Talking Heads et les Red Hot Chili Peppers.

Après Warner, il a travaillé pour Dreamworks SKG avec Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg et David Geffen et y a signé des artistes comme Nelly Furtado, Elliott Smith, Papa Roach et Jimmy Eat World. En 2003, il a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame par Paul Simon, Neil Young et Lorne Michaels et a pris sa pension l’année suivante.

Dans un communiqué publié par les responsables de Warner, on peut lire : "Mo était l’un des plus grands producteurs de tous les temps et un pionnier dans le business de la musique moderne. Il souhaitait avant tout aider et concrétiser les rêves des artistes. C’était l’une des figures emblématiques dans l’évolution de Warner. Dans les années 60, il a poussé la société dans une période dorée révolutionnaire. Pendant les 3 décennies qui ont suivi, il s’est battu sans relâche pour la liberté créative […] Il a vécu une vie extraordinaire à faire ce qu’il aimait, et il nous manquera énormément ici, dans la société qu’il a aidée à concevoir, et aussi parmi les innombrables artistes qu’il a inspirés à être eux-mêmes."