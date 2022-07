Mo Farah va courir son premier marathon en trois ans en participant à celui de Londres en octobre prochain. L’ancien champion olympique et du monde a été privé de compétition ces derniers mois à cause d’une blessure au pied.

"Cela fait longtemps que je n’ai plus participé à une compétition mais j’ai hâte d’être présent au départ", a déclaré Farah qui n’a plus participé à une compétition depuis le Vitality London 10.000, une course de 10 km dans les rues de Londres, en mai.

Absent des Mondiaux d’Eugene prévus du 15 au 24 juillet, Farah, 39 ans, avait laissé entendre qu’il pourrait mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison.

Farah a remporté l’or olympique sur 5.000 et 10.000 m lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012 et de Rio en 2016. L’année dernière, il n’était pas parvenu à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo.