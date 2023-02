MMA : Un jeune talent belge de Molenbeek médaillé de bronze aux mondiaux de Belgrade

Ludovic Boulvin, président de la Fédération belge de MMA, nous explique ce qu’est précisément cette discipline :

C’est perçu pour l’instant comme le sport de combat sportif ultime, on va dire. C’est le sport qui vous donne le plus de liberté d’expression en terme martial. Vous pouvez aussi bien combattre au sol que debout, qu’avoir des phases de lutte, chercher à soumettre votre adversaire, etc. C’est le summum pour le combattant, pour pouvoir exprimer son art.

Un sport qui tirerait son origine d’un sport de la Grèce antique, le pankrátion, qui permettait d’utiliser toutes les techniques de combat et de lutte aux jeux olympiques. Des formes de ce sport seraient restées durant des siècles, en passant par le Japon et les Etats-Unis, qui l’ont popularisé dans les années 90.

Aujourd'hui, malgré une légalisation et reconnaissance dans de nombreux pays, y compris en France. Ludovic Boulvin, de la BMMAF, aimerait que cela soit le cas aussi en Belgique. "Ironiquement, en Europe, on a été parmi les premiers à vraiment créer cette structure amateur et d'essayer de développer au maximum au besoin d'un sport reconnu. Malheureusement, jusqu'à présent, on n'a jamais vraiment été écouté. Le ministère des sports a la chance, même si il ne la voit pas encore, d'avoir une fédération qui a déjà fait tout le travail de fond et qui est prêt à répondre à toutes les demandes que l'on pourrait avoir pour qu'un sport soit reconnu."

La fédération belge compte aujourd'hui un peu plus de 1000 membres.

Illustration : IMMAF, Courtesy of BMMAF