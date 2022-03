MLS : Il marque deux spectaculaires bicyclettes en deux matchs (VIDEO)

Le milieu colombien de 30, a marqué la première journée de MLS, en inscrivant un superbe but. Une bicyclette spectaculaire qui a été désignée comme but de la semaine.

Le joueur des Portland Timbers, est remonté sur son vélo 7 jours plus tard... Et il a réalisé la même prouesse pour ouvrir le score pour ses couleurs. Deux buts qui feront le Tour du monde, et qui risquent de rendre populaire le Colombien aux 16 sélections en équipe nationale.