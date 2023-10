MLS : Brecht Dejaegere se la joue Zlatan avec Charlotte

Brecht Dejaegere a inscrit le troisième but de Charlotte FC face à Toronto. Et quel but !

Dos au but dans le petit rectangle, l’ancien gantois (32 ans) a repris un centre de Karol Swiderski. Une talonnade acrobatique et une inspiration géniale que ne renierait pas un certain Zlatan Ibrahimovic.



Son club a interpellé la MLS sur "X" : "nous n’avons pas besoin de sondage pour le but de la journée, de l’année. Quoi qu’il en soit. Arrêtez tout. C’est fini".



Le médian belge, arrivé gratuitement cet été en Caroline du Nord, a en tout cas débloqué son compteur en MLS d’une bien belle manière.



Cette victoire va faire du bien à Toronto, 15e de la conférence est.